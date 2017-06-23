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Украина
В Киеве задержан редактор сайта «Страна.ua» Игорь Гужва
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В Киеве задержан редактор сайта «Страна.ua» Игорь Гужва

2:04  23 Июня 2017  /обновлено: 2:05  23 Июня 2017
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В Киеве задержан редактор сайта «Страна.ua» Игорь Гужва

Киев, 23 июня. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании редактора украинского интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы.

По словам Луценко, Гужва был задержан в Киеве. Ему вменяется требование и получение взятки в размере 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на политика.

Отмечается, что у следствия имеются видео и аудио доказательства вины редактора, сообщает Газета.ру.

Отметим, что на сайте «Страна.ua» сообщается, что в офисе интернет-издания проводят обыск сотрудники Службы безопасности Украины.

Ирина Новикова
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