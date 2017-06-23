Мэй пообещала не выгонять граждан ЕС из Британии после Brexit

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Лондон, 23 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что граждане Европейского Союза смогут свободно оставаться на территории страны после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Ее слова цитирует France Press.

Мэй не поддержала идею инициативу Брюсселя, предложившего судебный порядок разрешения дел о дальнейшей судьбе таких граждан.

Ранее Газета.ru сообщала об аресте выделенного Украиной залога на «Евровидение» в Швейцарии.