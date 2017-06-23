Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Ирак: канадский снайпер уничтожил боевика ИГ с рекордной дистанции
Triangle Created with Sketch.

Ирак: канадский снайпер уничтожил боевика ИГ с рекордной дистанции

1:51  23 Июня 2017
404

Ирак: канадский снайпер уничтожил боевика ИГ с рекордной дистанции

Оттава, 23 июня. Снайпер группы канадского спецназа Joint Task Force 2, дислоцированной в Ираке, ликвидировал боевика запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* с рекордной дистанции в 3 км 540 метров.

Как передает CTV, ссылаясь на Канадское командование сил специальных операций, предыдущий рекорд был 2 км 475 метров. Британский боец Крейг Харрисон уничтожил боевика в Афганистане в 2009 году.

Ранее сообщалось, что снайперы охотятся на боевиков ИГ* в старом Мосуле. Правительственные войска Ирака используют тактику снайперской охоты на боевиков для того, чтобы избежать крупных потерь в старой части Мосула. 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#ирак #снайпер
Алия Садыкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть