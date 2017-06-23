Ирак: канадский снайпер уничтожил боевика ИГ с рекордной дистанции

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Оттава, 23 июня. Снайпер группы канадского спецназа Joint Task Force 2, дислоцированной в Ираке, ликвидировал боевика запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* с рекордной дистанции в 3 км 540 метров.

Как передает CTV, ссылаясь на Канадское командование сил специальных операций, предыдущий рекорд был 2 км 475 метров. Британский боец Крейг Харрисон уничтожил боевика в Афганистане в 2009 году.

Ранее сообщалось, что снайперы охотятся на боевиков ИГ* в старом Мосуле. Правительственные войска Ирака используют тактику снайперской охоты на боевиков для того, чтобы избежать крупных потерь в старой части Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.