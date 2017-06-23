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Тренер сборной Германии прокомментировал матч со сборной Чили на Кубке конфедераций
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Тренер сборной Германии прокомментировал матч со сборной Чили на Кубке конфедераций

1:45  23 Июня 2017
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Тренер сборной Германии прокомментировал матч со сборной Чили на Кубке конфедераций

Москва, 23 июня. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что его подопечные провели интенсивную игру в рамках встречи с командой Чили на Кубке конфедераций.

«С тактической точки зрения наши амбиции были огромны, и моя команда великолепно выполнила установку. Сегодня, прежде всего, требовалась хорошая организация обороны, и нам она удалась» — сказал специалист.

Он подчеркнул, что немецкие футболисты сыграли на очень высоком уровне и приобрели важный опыт.

Ранее Газета.ру сообщала, что сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций.

Ирина Новикова
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