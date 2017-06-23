Иран обвинил США в поддержке ИГИЛ

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Тегеран, 23 июня. Советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хамид Реза Могадам Фар заявил, что США поддерживают террористов в Сирии и Ираке.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты стоят во главе коалиции против «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ), фактически они не слишком активны в борьбе с террористами. Более того, американцы их поддерживают, — сказал Могадам Фар.

По его словам, Вашингтон лишь имитирует борьбу с ИГИЛ*. КСИР готовит доказательства поддержки «Исламского государства» со стороны США, — добавил советник главнокомандующего, слова которого цитирует RT на русском.

Ранее Газета.ru сообщала об испытаниях двигателя для межконтинентальной ракеты в КНДР.

* Организация запрещена на территории РФ.