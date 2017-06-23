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Московские сталинки будут отбирать для программы реновации
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Московские сталинки будут отбирать для программы реновации

1:19  23 Июня 2017
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Московские сталинки будут отбирать для программы реновации

Москва, 23 июня. Вопрос об участии сталинок в программе реновации в Москве будет рассматриваться индивидуально по каждому дому.

Об этом рассказали в пресс-службе вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого. Толстой отметил, что к каждому дома надо подходить индивидуально. По словам Толстого, это поможет выявить дома, претендующие за звание архитектурных памятников. Такие здания ждет реконструкция.

Напомним, законопроект о реновации был принят Госдумой в третьем чтении 14 июня. В программу войдут здания не выше девяти этажей, построенные по проектам 1957–1968 годов.

#реновация
Алия Садыкова
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