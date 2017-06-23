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Турция исчерпала возможности по приему беженцев из Сирии
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Турция исчерпала возможности по приему беженцев из Сирии

1:26  23 Июня 2017
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Турция исчерпала возможности по приему беженцев из Сирии

Анкара, 23 июня. Глава турецкого агентства AFAD Мехмет Бильден заявил, что Турция исчерпала возможности по размещению беженцев из Сирии на своей территории.

По его словам, Анкара примет все меры для того, чтобы не допустить прибытия на территорию страны новых групп беженцев.

В материале газеты «Известия» говорится также, что турецкие власти рассчитывают на то, что беженцы смогут укрыться в самой Сирии, так как в настоящее время создаются специальные зоны безопасности в районах, которые контролирует «Свободная сирийская армия».

Ирина Новикова
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