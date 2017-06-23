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Общество
Полигон ТБО в Балашихе закроют с утра пятницы, чтобы не допустить ЧС
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Полигон ТБО в Балашихе закроют с утра пятницы, чтобы не допустить ЧС

0:56  23 Июня 2017
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Полигон ТБО в Балашихе закроют с утра пятницы, чтобы не допустить ЧС

Москва, 23 июня. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» города Балашиха Московской области закроют для приема мусора в пятницу 23 июня с 6.00 по московскому времени. Соответствующее решение приняла администрация городского округа.

Основанием для такого решения послужили нарушения законодательства об охране окружающей среды, которые, по мнению властей, могли привести к чрезвычайной ситуации.

Следует отметить, что жилые дома отделяет от полигона лишь один километр. Деревня Фенино расположена в 200-х метрах от свалки, что также нарушает действующие санитарные правила.

Ранее Газета.ru сообщала о распоряжении губернатора Московской области закрыть свалку «Кучино»  до 23 июня.

Сергей Свазовский
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