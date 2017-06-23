Новый эпизод «Звездных войн» снимет режиссер Ховард

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Вашингтон, 23 июня. Компания Lucasfilm назвала имя режиссера, который будет снимать новый эпизод «Звездных войн». Об этом говорится в заявлении компании.

Новый фильм снимет обладатель наград Американской академии киноискусств Рон Ховард. Премьера фильма намечена на 25 мая 2018 года. Новый эпизод расскажет зрителям о жизни Хана Соло. Его роль исполнит Харрисон Форд.

Ранее сообщалось, что съемки фильма начались в январе, но были приостановлены. Они возобновятся 10 июля.