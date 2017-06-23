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Общество
Рейс iFly из Москвы в Анталью задержат на сутки
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Рейс iFly из Москвы в Анталью задержат на сутки

0:44  23 Июня 2017
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Рейс iFly из Москвы в Анталью задержат на сутки

Москва, 23 июня. Рейс авиакомпании iFly из Москвы в Анталью будет задержан приблизительно на сутки. Об этом сообщил ТАСС.

Причиной задержки вылета лайнера Airbus A330 послужила его техническая неисправность. На время ожидания пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием. Ведутся ремонтные работы.

При этом изыскиваются другие возможности для скорейшего вылета пассажиров. По словам главы Ростуризма Светланы Сергеевой, права туристов будут соблюдены в полном объеме,  - пишет Газета.ru.

Сергей Свазовский
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