Рейс iFly из Москвы в Анталью задержат на сутки

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Москва, 23 июня. Рейс авиакомпании iFly из Москвы в Анталью будет задержан приблизительно на сутки. Об этом сообщил ТАСС.

Причиной задержки вылета лайнера Airbus A330 послужила его техническая неисправность. На время ожидания пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием. Ведутся ремонтные работы.

При этом изыскиваются другие возможности для скорейшего вылета пассажиров. По словам главы Ростуризма Светланы Сергеевой, права туристов будут соблюдены в полном объеме, - пишет Газета.ru.