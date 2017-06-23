Путин оценит ход строительства «Турецкого потока» в Анапе

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Москва, 23 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин будет присутствовать на стыковке мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток» в Анапе, запланированной на пятницу 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе российского президента.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» готова в полном объеме профинансировать возведение газопровода «Турецкий поток». Соответствующее заявление сделал Андрей Круглов.