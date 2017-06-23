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Обнародованы данные слежки немецкой разведки за Белым домом
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Обнародованы данные слежки немецкой разведки за Белым домом

0:19  23 Июня 2017
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Обнародованы данные слежки немецкой разведки за Белым домом

Берлин, 23 июня. Федеральная разведывательная служба Германии шпионила за правительственными и военными учреждениями США с 1998 по 2006 годы.

Как пишет Spiegel Online, ссылаясь на документы, немецкая разведка подробно изучала деятельность госдепартамента, министерства финансов США, NASA, Белого дома, а также аэрокосмической фирмы Lockheed Martin. Внимание специальных агентов также было обращено на американские университеты.

По данным издания, из военных ведомств Германии были интересны ВВС США, морская пехота, разведывательные ведомства.

#сша
Алия Садыкова
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