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Политика
Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России
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Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России

0:11  23 Июня 2017
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Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России

Киев, 23 июня. Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Европейскому Союзу за решение продлить санкции против России. Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети Twitter.

Порошенко назвал решение ЕС «справедливым». Он также отметил «трансатлантическое единство» США и ЕС в вопросе об антироссийских санкциях.

По мнению украинского лидера, США и Европа солидарны в вопросе «противостояния агрессору» и «защиты территориальной целостности Украины».

Ранее Леонид Слуцкий назвал абсурдным решение ЕС продлить ограничительные меры против России.

#петрпорошенко
Сергей Свазовский
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