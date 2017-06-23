В Конгрессе США рассказали, как следует бороться с «российской коррупцией»

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Москва, 23 июня. Конгресс США предложил создать государственный орган, который займется внешней «российской коррупцией».

По словам авторов инициативы, Москва якобы «подкупает» политиков в Европе для продвижения своих интересов. Как пишет RT, основной целью проекта названа борьба «с российской коррупцией, поражающей демократические системы Запада». Новая структура должна будет проверять финансовую деятельность РФ в Европе по самым различным направлениям.

Ожидается, что она будет работать совместно с разведкой. Кроме того, авторы проекта предлагают обучать американских чиновников работе «с партнерами при обнаружении и судебном преследовании незаконной финансовой деятельности России».

Напомним, США ранее обвиняли российские власти в многочисленных «вмешательствах» в политическую жизнь Америки. СМИ публиковали «доказательства» влияния Москвы на ход президентских выборов.