Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
СБУ пришла с обыском в редакцию сайта «Страна»
Triangle Created with Sketch.

СБУ пришла с обыском в редакцию сайта «Страна»

23:59  22 Июня 2017
260

СБУ пришла с обыском в редакцию сайта «Страна»

Киев, 22 июня. Служба безопасности Украины проводит обыск в офисе интернет-издания «Страна.ua», известного скептической позицией в отношении киевского режима. О действиях СБУ сообщил главный редактор сайта Игорь Гужва на своей странице в социальной сети Facebook.

Заместитель главного редактора Светлана Крюкова уточнила, что в офисе находятся примерно 20 сотрудников СБУ. Здание, где размещается редакция, закрыто для входа. Она добавила, что внутри остаются три сотрудника сайта и кролик.

Основания обыска неизвестны, — написала Крюкова.

Ранее СБУ запретила въезд на Украину основателю «Агаты-Кристи».

#игорьгужва
Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть