СБУ пришла с обыском в редакцию сайта «Страна»

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Киев, 22 июня. Служба безопасности Украины проводит обыск в офисе интернет-издания «Страна.ua», известного скептической позицией в отношении киевского режима. О действиях СБУ сообщил главный редактор сайта Игорь Гужва на своей странице в социальной сети Facebook.

Заместитель главного редактора Светлана Крюкова уточнила, что в офисе находятся примерно 20 сотрудников СБУ. Здание, где размещается редакция, закрыто для входа. Она добавила, что внутри остаются три сотрудника сайта и кролик.

Основания обыска неизвестны, — написала Крюкова.

Ранее СБУ запретила въезд на Украину основателю «Агаты-Кристи».