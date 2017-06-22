Слуцкий: Продлевая санкции против РФ, Евросоюз загоняет себя в тупик

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Москва, 22 июня. Продление Евросоюзом санкций против России из-за невыполнения минских соглашений выглядит абсурдно. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как отметил политик, формулировка ЕС о «недостаточном выполнении минских соглашений» вызывает его недоумение. Он напомнил, что Россия не является ни стороной этих соглашений, ни участником конфликта на Украине.

Он также уточнил, что ЕС намеренно игнорирует реальное положение вещей и не видит «откровенное саботирование» Киевом выполнение «Минска-2». Он обвинил европейских политиков в двойных стандартах. Также, по мнению Слуцкого, продлевая санкции, Евросоюз идет на поводу у «дальнего Запада», загоняя себя в тупик.

Напомним, в четверг главы государств и правительств 28 стран Евросоюза решили продлить санкции против РФ еще на полгода.