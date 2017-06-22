Первая женщина-гондольер в Венеции заявила о смене пола

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Венеция, 22 июня. Алекс Хай, известная как первая в истории Венеции женщина-гондольер, призналась, что является трансгендером. Соответствующую запись новоявленный мужчина опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Хай отметил, что более не приемлет обращений «она» или «Александра» в свой адрес.

Я никогда не чувствовал себя женщиной. Я хотел заниматься делом, которое люблю, — заявил(а) первая в Венеции женщина-гондольер.

Ранее сообщалось, что трансгендер Софи может получить место в парламенте Великобритании.