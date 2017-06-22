Сопредседатели РФ в целевых группах по Сирии помогли доставить в Хомс гумпомощь

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 22 июня. Сопредседатели РФ в целевых группах по Сирии приняли участие в доставке гуманитарной помощи для жителей сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил источник в российских дипломатических кругах.

Сообщается об участии в поставке гуманитарной помощи руководителя политической референтуры постпредства РФ при женевском офисе ООН Марии Ходынской-Голенищевой, а также полковника Александра Зорина, представляющего Минобороны РФ.

Участие в поставке гуманитарных грузов позволило составить реальное представление о положении жителей на территории, подконтрольной официальному Дамаску. Вопреки утверждениям ряда западных СМИ, местное население также нуждается в гуманитарной помощи, - цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что SDF захватили значительные территории в провинции Ракка.