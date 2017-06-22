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Весь мир
Сопредседатели РФ в целевых группах по Сирии помогли доставить в Хомс гумпомощь
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Сопредседатели РФ в целевых группах по Сирии помогли доставить в Хомс гумпомощь

23:29  22 Июня 2017
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Сопредседатели РФ в целевых группах по Сирии помогли доставить в Хомс гумпомощь

Дамаск, 22 июня. Сопредседатели РФ в целевых группах по Сирии приняли участие в доставке гуманитарной помощи для жителей сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил источник в российских дипломатических кругах.

Сообщается об участии в поставке гуманитарной помощи руководителя политической референтуры постпредства РФ при женевском офисе ООН Марии Ходынской-Голенищевой, а также полковника Александра Зорина, представляющего Минобороны РФ.

Участие в поставке гуманитарных грузов позволило составить реальное представление о положении жителей на территории, подконтрольной официальному Дамаску. Вопреки утверждениям ряда западных СМИ, местное население также нуждается в гуманитарной помощи, - цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что SDF захватили значительные территории в провинции Ракка.

Сергей Свазовский
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