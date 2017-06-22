Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
«Яндекс» смог обойти блокировку на Украине
Triangle Created with Sketch.

«Яндекс» смог обойти блокировку на Украине

23:16  22 Июня 2017
117

«Яндекс» смог обойти блокировку на Украине

Москва, 22 июня. Абоненты крупных мобильных операторов Украины могут вновь пользоваться некоторыми сервисами компании «Яндекс».

Как пишут украинские СМИ, блокировку на Украине обошли приложения «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Пробки». Сервисами можно пользоваться через мобильный интернет операторов, обновив приложения до последней версии. В браузре доступ заблокирован.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» сообщила, что украинцы могут пользоваться своим сервисом как мобильным приложением.

Напомним, «Яндекс» попал под санкции, принятых в отношении сотен российских компаний на Украине. Новые ограничения были введены указом украинского президента Петра Порошенко.

#яндекс
Алия Садыкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть