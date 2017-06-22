«Яндекс» смог обойти блокировку на Украине

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Москва, 22 июня. Абоненты крупных мобильных операторов Украины могут вновь пользоваться некоторыми сервисами компании «Яндекс».

Как пишут украинские СМИ, блокировку на Украине обошли приложения «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Пробки». Сервисами можно пользоваться через мобильный интернет операторов, обновив приложения до последней версии. В браузре доступ заблокирован.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» сообщила, что украинцы могут пользоваться своим сервисом как мобильным приложением.

Напомним, «Яндекс» попал под санкции, принятых в отношении сотен российских компаний на Украине. Новые ограничения были введены указом украинского президента Петра Порошенко.