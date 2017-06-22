Германия и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций в Казани

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Казань, 22 июня. Сборные команды Германии и Чили не выявили сильнейшего в матче второго тура Кубка конфедераций в Казани — 1:1.

Южноамериканцы быстро вышли вперед благодаря Алексису Санчесу, реализовавшему выход один на один после грубой ошибки обороны немцев. Подопечные Лева отыгрались на исходе первого тайма. Отличился Штиндль, замкнувший прострел.

Во втором тайме обе команды имели шансы на успех, но зрители на «Казань-Арене» голов больше не увидели.

Ничейный исход позволил чилийцам возглавить турнирную таблицу в группе Б Кубка конфедераций с четырьмя очками после двух туров в активе.

Ранее камерунский полузащитник дал интервью на русском языке после матча с командой Австралии.