Курды не пустят в Африн российских лиц, если РФ присоединится к атаке на город
Дамаск, 22 июня. Курды не пустят на свою территорию российских лиц, если РФ будет молчать или присоединится к сирийско-турецкой атаке на город Африн на северо-западе Сирии.
Об этом сообщают источники в Twitter.
Pro-PYD news agency ANF: #Turkey and the #Baath regime are preparing for a joint attack on #Efrîn https://t.co/ET8YUTJcyL #SDF #ISIS pic.twitter.com/bOkpWaeBC9— Wladimir (@vvanwilgenburg) June 22, 2017
Ранее стало известно, что Турция перебрасывает бронетехнику в кантон Африн для борьбы с курдами. По данным курдских источников турецкая армия начала переброску сил к кантону Африн в сирийской провинции Алеппо. В военной колонне по направлению к районам Азаз и Таль Рифаат двигаются танки и тяжелая артиллерия.