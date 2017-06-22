Курды не пустят в Африн российских лиц, если РФ присоединится к атаке на город

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Дамаск, 22 июня. Курды не пустят на свою территорию российских лиц, если РФ будет молчать или присоединится к сирийско-турецкой атаке на город Африн на северо-западе Сирии.

Об этом сообщают источники в Twitter.

Ранее стало известно, что Турция перебрасывает бронетехнику в кантон Африн для борьбы с курдами. По данным курдских источников турецкая армия начала переброску сил к кантону Африн в сирийской провинции Алеппо. В военной колонне по направлению к районам Азаз и Таль Рифаат двигаются танки и тяжелая артиллерия.