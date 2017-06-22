Юристы ФБК подставили своего сотрудника из-за незнания законов
Москва, 22 июня. Юристы ФБК продемонстрировали незнание закона, предложив своему сотруднику Георгию Албурову обратиться в суд в связи с блокировкой в аккаунте премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter.
Сотрудники фонда решили, что Георгию Албурову стоить обратиться в суд из-за того, что ему был закрыт доступ к странице премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter. Блогер Алексей Навальный поддержал инициативу юристов ФБК.
«Дмитрий Медведев высоко оценил работу Георгия Албурова из нашего отдела расследований, и забанил его в твиттере. Это не только осложняет Жоржу работу, но, как выяснили наши юристы, абсолютно незаконно», — заявил Навальный.
На странице Навального было опубликовано видео, в котором Албуров заявляет, что аккаунт главы российского правительства должен быть доступен всем без исключения, поскольку является официальным источником информации. Он ссылается на ч. 1 ст. 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в которой прописан порядок предоставления госорганами информации в Интернете на официальных сайтах.
При этом, юристы не обратили внимания на тот факт, что домен twitter.com не является собственностью правительства России. Поэтому, согласно действующему на территории России законодательству, блокировку отдельных лиц в личных аккаунтах в соцсетях нельзя считать нарушением закона.
Получается, что юристы ФБК своим советом ввели в заблуждение не только своего сотрудника, но и всех зрителей своего канала.