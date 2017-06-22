Юристы ФБК подставили своего сотрудника из-за незнания законов

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Москва, 22 июня. Юристы ФБК продемонстрировали незнание закона, предложив своему сотруднику Георгию Албурову обратиться в суд в связи с блокировкой в аккаунте премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter.

Сотрудники фонда решили, что Георгию Албурову стоить обратиться в суд из-за того, что ему был закрыт доступ к странице премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter. Блогер Алексей Навальный поддержал инициативу юристов ФБК.

«Дмитрий Медведев высоко оценил работу Георгия Албурова из нашего отдела расследований, и забанил его в твиттере. Это не только осложняет Жоржу работу, но, как выяснили наши юристы, абсолютно незаконно», — заявил Навальный.

На странице Навального было опубликовано видео, в котором Албуров заявляет, что аккаунт главы российского правительства должен быть доступен всем без исключения, поскольку является официальным источником информации. Он ссылается на ч. 1 ст. 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в которой прописан порядок предоставления госорганами информации в Интернете на официальных сайтах.

Подал тут в суд на Медведева https://t.co/EQQdTPiC10 — Георгий Албуров (@alburov) June 22, 2017

При этом, юристы не обратили внимания на тот факт, что домен twitter.com не является собственностью правительства России. Поэтому, согласно действующему на территории России законодательству, блокировку отдельных лиц в личных аккаунтах в соцсетях нельзя считать нарушением закона.

Получается, что юристы ФБК своим советом ввели в заблуждение не только своего сотрудника, но и всех зрителей своего канала.