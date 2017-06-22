Находка на Алтае поставила серьезные вопросы к теории эволюции

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Горно-Алтайск, 22 июня. Исследования так называемого «браслета из будущего» на Алтае поставили непростые вопросы перед приверженцами теории эволюции.

Ученым удалось установить, что возраст найденного в 2008-м году артефакта составляет около 50 тысяч лет. «Браслет из будущего» сделан из камня. Его отличает высокое качество полировки.

В то же время, в научном мире устоялось мнение, что интеллектуально развитые люди появились на нашей планете лишь 40 тысяч лет назад. Специалисты предостерегают от поспешных выводов и продолжают исследования.

Ранее астрофизик оценил шансы Земли столкнуться с астероидом.