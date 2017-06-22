Ирак: США осудили взрыв главной мечети Мосула боевиками ИГИЛ

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 22 июня. Соединенные Штаты Америки осуждают взрыв в главной мечети Мосула, организованный боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом рассказала официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт. Она отметила, что это преступление качается не только граждан Мосула и Ирака, но и все человечество. По мнению представителя Госдепа США, мир потерял важную часть общего культурного наследия.

Напомним, боевики ИГИЛ* взорвали мечеть ан-Нури и ее минарет в среду. По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава от ИГИЛ, объект был взорван, когда правительственные войска продвинулись вглубь квартала Старого города, достигнув преимущества над ИГ*.

* Организация запрещена на территории РФ.