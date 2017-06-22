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Политика
КНДР испытала новый двигатель для баллистической ракеты — СМИ
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КНДР испытала новый двигатель для баллистической ракеты — СМИ

22:39  22 Июня 2017
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КНДР испытала новый двигатель для баллистической ракеты — СМИ

Вашингтон, 22 июня. Северная Корея испытала новый двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом рассказал телеканал Fox News со ссылкой на источники в разведке США.

Отмечается, что испытания проводились в среду. Подробности учений не известны.

Ранее глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что КНДР в скором будущем освоит технологию межконтинентальных баллистических ракет. По его мнению, новое вооружение способно поразить цели на территории Соединенных Штатов Америки. 

Ранее власти КНДР рассказали, что думают о главе США Дональде Трампе.

#кндр
Алия Садыкова
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