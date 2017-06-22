Госдеп: США не знают о переносе переговоров Рябкова и Шеннона

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Вашингтон, 22 июня. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки не имеет информации о переносе двухсторонних консультаций между заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым и первым заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.

Об этом рассказала представитель ведомства Хизер Науэрт. Ранее сообщалось, что беседу перенесли на другую дату. Однако, по словам Науэрт, США не располагают такими сведениями.

Напомним, Москва отменила консультации с США после расширения санкций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что отмена раунда консультаций между Рябковым и Шенноном не означает прекращения работы в этом формате.