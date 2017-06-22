ЕС может продлить санкции против России до конца июня
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Брюссель, 22 июня. Европейский Союз может принять решение о продлении санкций против России до конца июня.
Следует отметить, что политическое решение о продлении ограничительных мер экономического характера уже было принято накануне.
Окончательно вопрос пролонгации антироссийских санкций может быть решен до истечения июня, — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Ранее стало известно о намерении ЕС продлить санкции в отношении России.
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