ЕС может продлить санкции против России до конца июня

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Брюссель, 22 июня. Европейский Союз может принять решение о продлении санкций против России до конца июня.

Следует отметить, что политическое решение о продлении ограничительных мер экономического характера уже было принято накануне.

Окончательно вопрос пролонгации антироссийских санкций может быть решен до истечения июня, — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Ранее стало известно о намерении ЕС продлить санкции в отношении России.