Захарова поделилась впечатлениями от исполнения своей песни певицей Наргиз

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Москва, 22 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала исполнение своей песни «Верните память» певицей Наргиз во время церемонии открытия Московского международного кинофестиваля 22 июня.

Захарова выразила благодарность Наргиз и Максиму Фадееву. По мнению представителя внешнеполитического ведомства, Фадеев «сделал из мелодии настоящую песню, а Наргиз ее исполнила, пропустив через сердце». Как пишет RT, композицию «Верните память» должна была исполнить женщина, пережившая многое. Захарова не ожидала, что ею станет Наргиз.

Также представитель министерства добавила, что песня посвящена «герою России Алексею Пешкову».