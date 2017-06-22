Косачев: решение ЕС о продлении санкций стало поражением европейской дипломатии

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Москва, 22 июня. Решение о продлении санкций Евросоюза в отношении России является поражением европейской дипломатии, ЕС оказался в заложниках антироссийской политики Киева. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Совет ЕС принял решение о продлении санкций против Российской Федерации еще на шесть месяцев. Основанием для продления санкций послужило «недостаточное исполнение минских соглашений» со стороны России.

«Нынешнее решение — очередное воспроизводство «родовой травмы», появившейся более трех лет назад, в момент выработки ЕС своей реакции на происходившее на Украине и вокруг нее», — отметил Косачев.

Он также добавил, что Евросоюз оказался заложником антироссийской политики Киева, который таким образом пытается саботировать реализацию минских соглашений.