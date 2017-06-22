Футболист из Камеруна дал интервью на русском языке после игры с Австралией

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Санкт-Петербург, 22 июня. Полузащитник сборной Камеруна Адольф Тейку после матча против команды Австралии на Кубке конфедераций в Санкт-Петербурге дал интервью на русском языке.

Говоря о полученной в ходе матча травме, Тейку отметил, что ничего страшного с ним не произошло. Камерунский хавбек отметил, что у африканцев были неплохие шансы на победу, но фортуна отвернулась от «неукротимых львов».

Тейку признался, что приятно удивлен количеством болельщиков из Камеруна, приехавших в Россию.

Следует отметить что на протяжении карьеры Тейку выступал за российские «Терек» и «Краснодар», а также одесский «Черноморец» и «Металлург» из Запорожья.