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Спорт
Футболист из Камеруна дал интервью на русском языке после игры с Австралией
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Футболист из Камеруна дал интервью на русском языке после игры с Австралией

22:13  22 Июня 2017
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Футболист из Камеруна дал интервью на русском языке после игры с Австралией

Санкт-Петербург, 22 июня. Полузащитник сборной Камеруна Адольф Тейку после матча против команды Австралии на Кубке конфедераций в Санкт-Петербурге дал интервью на русском языке.

Говоря о полученной в ходе матча травме, Тейку отметил, что ничего страшного с ним не произошло. Камерунский хавбек отметил, что у африканцев были неплохие шансы на победу, но фортуна отвернулась от «неукротимых львов».

Тейку признался, что приятно удивлен количеством болельщиков из Камеруна, приехавших в Россию.

Следует отметить что на протяжении карьеры Тейку выступал за российские «Терек» и «Краснодар», а также одесский «Черноморец» и «Металлург» из Запорожья.

#адольфтейку
Сергей Свазовский
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