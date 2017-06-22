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Москва, 22 июня. Помощник президента России Андрей Белоусов переизбран председателем совета директоров «Роснефти». Об этом рассказали в пресс-службе компании по итогам заседания совета директоров.

Отмечается, что Белоусов входит в совет директоров с 2015 года. Тогда же он впервые был избран председателем совета.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Российской Федерации Александр Новак покинул совет директоров «Роснефти» по итогам голосования акционеров.