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Экономика
Белоусов переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
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Белоусов переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

22:07  22 Июня 2017
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Белоусов переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

Москва, 22 июня. Помощник президента России Андрей Белоусов переизбран председателем совета директоров «Роснефти». Об этом рассказали в пресс-службе компании по итогам заседания совета директоров.

Отмечается, что Белоусов входит в совет директоров с 2015 года. Тогда же он впервые был избран председателем совета.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Российской Федерации Александр Новак покинул совет директоров «Роснефти» по итогам голосования акционеров. 

#роснефть
Алия Садыкова
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