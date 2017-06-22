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Общество
Госдуме предложили штрафовать за продажу некачественного топлива
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Госдуме предложили штрафовать за продажу некачественного топлива

22:04  22 Июня 2017
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Госдуме предложили штрафовать за продажу некачественного топлива

Москва, 22 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об административной ответственности за правонарушения в сфере выпуска и обращения некачественного моторного топлива на рынке.

Размер штрафа для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, составит от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, для нарушителей  предусмотрена конфискация предметов административного правонарушения. Альтернативой может быть штраф в размере 1% от суммы выручки от реализации товаров за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение.

Ответственность за повторную продажу суррогата предполагает штрафа в размере двух миллионов рублей с конфискацией топлива.

#топливо
Алексей Громов
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