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«Одноклассники» запускают денежные переводы в Россию из других стран
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«Одноклассники» запускают денежные переводы в Россию из других стран

21:58  22 Июня 2017
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«Одноклассники» запускают денежные переводы в Россию из других стран

Москва, 22 июня. Социальная сеть «Одноклассники» запускает систему денежных переводов для пользователей из других государств.

Воспользоваться новой опцией первыми воспользуются граждане Казахстана. Они смогут отправлять денежные средства в РФ и 16 других стран мира.

Руководитель «Одноклассников» Антон Федчин подчеркнул, что развитие денежных переводов составляет одно из приоритетных направлений деятельности компании.

Ранее сообщалось, что социальной сети «Одноклассники» удалось обойти блокировку на Украине.

Сергей Свазовский
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