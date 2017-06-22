«Одноклассники» запускают денежные переводы в Россию из других стран

В Избранное

Скопировать

Москва, 22 июня. Социальная сеть «Одноклассники» запускает систему денежных переводов для пользователей из других государств.

Воспользоваться новой опцией первыми воспользуются граждане Казахстана. Они смогут отправлять денежные средства в РФ и 16 других стран мира.

Руководитель «Одноклассников» Антон Федчин подчеркнул, что развитие денежных переводов составляет одно из приоритетных направлений деятельности компании.

Ранее сообщалось, что социальной сети «Одноклассники» удалось обойти блокировку на Украине.