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Управляющая свалкой в Балашихе компания не получала уведомления о закрытии
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Управляющая свалкой в Балашихе компания не получала уведомления о закрытии

21:54  22 Июня 2017
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Управляющая свалкой в Балашихе компания не получала уведомления о закрытии

Москва, 22 июня. Компания «Заготовитель», эксплуатирующая полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино», не получала от властей официального уведомления о закрытии объекта с 23 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«На данный момент мы не получили официального уведомления о закрытии полигона. Сперва необходимо ознакомиться с документацией, согласно которой планируется прекращение деятельности объекта размещения отходов», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 июня президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО «Кучино» в течение месяца, после чего губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

Стоит отметить, что вопрос о закрытии свалки был поднят местными жителями в ходе «Прямой линии» с президентом России.

#москва #балашиха
Алексей Громов
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