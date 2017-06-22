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Политика
Бундестаг одобрил сокращение военного контингента в Косово
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Бундестаг одобрил сокращение военного контингента в Косово

21:47  22 Июня 2017
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Бундестаг одобрил сокращение военного контингента в Косово

Берлин, 22 июня. Немецкий Бундестаг одобрил план сокращения военного присутствия ФРГ в Косово. Об этом сообщил Epoch Times.

Минимальное количество немецких военнослужащих в Косово теперь составляет 800 человек, а не 1350, как было ранее. Решение поддержали 513 парламентариев из 573. Решение аргументировано стабилизацией ситуации в этом регионе.

Накануне МИД РФ заявил, что США и ЕС содействуют радикализации руководства Косово.

Сергей Свазовский
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