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Происшествия
Авиарейс из Китая в Москву совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
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Авиарейс из Китая в Москву совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

21:42  22 Июня 2017
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Авиарейс из Китая в Москву совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Екатеринбург, 22 июня. Авиалайнер, совершавший рейс из китайского Гуанчжоу в Москву совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия одной из пассажирок. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России.

«Летевший из Гуанчжоу в Москву лайнер запросил посадку в связи с ухудшением состояния здоровья одной из пассажирок, гражданки КНР. Самолет сел. Женщину, у которой, по предварительным сведениям, гипертоническая болезнь, доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Напомним, минувшим утром вылетевшие из Москвы пассажирские самолеты не смогли совершить посадку в аэропорту Кемерово из-за сильнейшего тумана.

#самолет #москва #китай
Алексей Громов
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