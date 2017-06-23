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Сирия, 23 июня. ВКС РФ разбомбили колонну боевиков ИГ* на пути из провинции Ракка в Ас-Сухну. ИГ потеряло газовое поле Аль-Хейл на востоке провинции Хомс. Исламисты ССА** получили крупную партию военной техники от Анкары, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносили удары по укрепрайонам боевиков на окраине района Джобар в Восточной Гуте Дамаска; разбомбили колонну с подкреплением боевиков ИГ на пути из провинции Ракка в Ас-Сухну; ударили по позициям боевиков близ города Акербат на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвинулись в направлении станции «Т-2» на востоке провинции Хомс; понесли потери в живой силе и военной технике близ лагеря в Даръа; потеряли танк на севере провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло газовое поле Аль-Хейл на востоке провинции Хомс; предприняло попытку контрнаступления близ города Ресафа в западной части провинции Ракка; подверглось атакам со стороны союзников САА вдоль шоссе Итрия — Ракка; организовало атаку смертников на позиции курдов в городе Ракка; утратило район Аль-Шафаа в Западном Мосуле; лишилось одного из командиров в провинции Дияла в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): получила партию военной техники и боеприпасов от Турции на севере провинции Алеппо; повредила электростанция Нуэйма в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: напала на позиции «Хезболлы» у сирийско-ливанской границы.

Курды: вели бои с радикалами ИГ в районе Аль-Барид в Ракке.

Международная коалиция: нанесла серию авиаударов в Ракке, есть мирные жертвы.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки радикалы коалиции «Тахрир Аш-Шам» в очередной раз пытались прорвать оборону «Хезболлы» в районе горного массива Западный Каламун на сирийско-ливанской границе в западной части Дамаска. Согласно данным ливанского информационного агентства Al Masdar News, атака была отражена, однако в ходе столкновений погибли бойцы с обеих сторон, а также исламисты захватили оружие и боеприпасы проасадовских отрядов.

Продолжилось противостояние между группировками вооруженной оппозиции и союзниками Сирийской арабской армии (САА) в Восточной Гуте Дамаска на окраинах кварталов Джобар и Айн-Тарма. Поддержку наступлению проправительственных отрядов оказывали сирийские и российские военные самолеты. Информагентство Al Masdar News передавало, что проправительственные подразделения смогли отбить у боевиков ряд зданий, а также подземный туннель и несколько укрепленных пунктов радикалов организации «Файлак Ар-Рахман». Один из высокопоставленных командиров группировки был нейтрализован в ходе сражений, также несколько боевиков были уничтожены.

Кроме того, отмечались столкновения вблизи районов Хараста и Кафр Батна к северо-востоку и к востоку от столицы.

Провинция Алеппо

Новая партия турецкой тяжелой военной техники и боеприпасов в преддверии новых столкновений с курдами прибыла на север провинции Алеппо в города Мари и Азаз, подконтрольные протурецким боевикам, передавал военный источник в социальной сети Twitter (WMWNews1).

Напомним, на севере региона регулярно разворачиваются бои между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и курдскими формированиями YPG с одной стороны и турецкими войсками, поддерживаемыми радикалами ССА и «Ахрар аш-Шам», с другой. Накануне столкновения на севере от Алеппо приостановились, однако стороны продолжили наращивать военную мощь в преддверии дальнейших боев.

Провинция Хомс

Национальные силы обороны****** (NDF) совместно с подразделениями ливанской «Хезболлы» продолжили развивать наступление к востоку от древнего города. Проасадовские отряды, поддерживаемые российской авиацией, в ходе ожесточенных боев с террористами «Исламского государства»* заняли газовое поле Аль-Хейл и продвинулись на восток от станции «Т-3», оказавшись всего в 20 километрах от Ас-Сухны. Город является главным оплотом ИГИЛ в провинции и открывает путь на Дейр эз-Зор. Одновременно с этим союзные силы начали продвигаться к насосной станции «Т-2», передавал Twitter-канал (PetoLucem).

Значительную поддержку союзникам сирийской армии оказали российские ВКС, которые регулярно наносили удары по военным объектам радикалов ИГ. Так, российские военные самолеты разбомбили колонну с подкреплением боевиков ИГ на пути из провинции Ракка в Ас-Сухну, сообщал Twitter-канал (Syria_Hezb_Iran).

Провинция Даръа

На протяжении всего дня происходили ожесточенные столкновения между ливанскими отрядами «Хезболлы» и радикалами Сирийской свободной армии (ССА), действующими в провинции совместно с боевиками террористической коалиции «Тахрир аш-Шам».

Основные бои разворачивались вблизи лагеря для беженцев на востоке административного центра провинции. В ходе противостояния обе стороны понесли потери в живой силе и военной технике. Как сообщал местный источник в сети Twitter (sambo1982ksa), порядка 17 боевиков «свободной армии», а также танк исламистов были уничтожены. Радикалами были подбиты три танка проасадовских войск и захвачена одна зенитная самоходная установка. Кроме того, в результате ракетных обстрелов боевиков была повреждена электростанция Нуэйма, в результате чего жители города остались без света и электричества, передавал Twitter-канал (ahmadalissa).

Сирийские ВВС, как сообщал военный источник на своей странице в Twitter (shahid_daraa), проводили бомбардировки опорных пунктов боевиков в окрестностях районов столицы региона. О нанесенном исламистам уроне не сообщалось.

Провинция Ракка

В западной части региона радикалы «Исламского государства» предприняли неожиданную попытку контрнаступления на недавно освобожденные населенные пункты близ города Ресафа. Благодаря оперативной работе разведки Сил национальной обороны (NDF), нападение террористов ИГ в районе деревни Абу Суса было отбито. Кроме того, в ходе сражений были ликвидированы множество боевиков.

Во второй половине дня союзники сирийской армии атаковали укрепрайоны террористов ИГ вдоль трассы Итрия — Ракка на западе региона, планируя кружить отряды ИГИЛ в провинции Алеппо, сообщал информационный портал Al Masdar News. В ходе сражений был нанесен значительный урон оборонительным укреплениям радикалов ИГИЛ.

Сирийская демократическая армия (SDF) между тем продолжила вести бои с террористами «Исламского государства» в городе Ракка и его окрестностях. Фиксировались столкновения в районе Аль-Барид на западе административного центра региона, передавал военный источник в Twitter (melisaraimmo). Боевики совершили две атаки на «шахид-мобилях», в результате которых, как утверждает информагентство ИГИЛ, погибли и получили ранения более 53 курдских бойцов. Официального подтверждения данная информация так и не получила. Во второй половине дня курдские подразделения практически полностью окружили боевиков в Ракке.

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки провела воздушную бомбардировку в квартале Аль-Нур в предместьях столицы провинции, в результате которой были убиты 18 местных граждан.

Провинция Хама

В северной части региона разворачивались бои в районе населенного пункта Аль-Масасна между исламистами формирования «Джейш Аль-Изза» и союзными сирийской армии войсками. В ходе противостояния боевики вооруженной оппозиции уничтожили танк Т-72 правительственных войск, сообщал Twitter-канал (momtaz112233). В ответ на это ополченческие отряды ударили по укрепленным пунктам радикалов вблизи населенного пункта Харб Нафса, расположенного в южной части провинции, из минометов, сообщал новостной портал Haq Agency News.

На востоке провинции ВКС РФ и ВВС Сирии провели несколько бомбардировок военных объектов радикалов «Исламского государства» вблизи стратегического города Акербат. Об этом сообщал новостной портал Masar Press Net.

Ирак

Согласно данным информационного агентства Al Masdar News, иракские вооруженные силы полностью освободили район Аль-Шафаа на западе Мосула. В ходе сражений был уничтожен полевой командир «Исламского государства» и еще 43 боевика группировки, а также пять «шахид-мобилей».

Иракская армия окружила последний оставшийся под контролем террористов ИГИЛ район Старый город, передавал военный источник на своей странице в Twitter (HewarMaftuh2). Информационное агентство Al Sumaria News сообщает, что правительственные отряды стремительно продвигаются вглубь квартала. При этом в старой части Мосула находятся тысячи мирных жителей, которых радикалы ИГ держат в заложниках.

Информагентство Iraqi News сообщило о начале новой военной операции в провинции Дияла. В наступлении на позиции террористов ИГИЛ принимают участие ополченцы-шииты формирования «Хашд Аш-Шааби», а также иракские ВВС. Накануне в результате бомбардировки опорных пунктов боевиков ИГ на окраине города Хувейджа был нейтрализован один из высокопоставленных командиров ИГИЛ, передавал новостной портал Al Sumaria News. Кроме того, проправительственные подразделения уничтожили крупный топливно-продовольственный склад ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)