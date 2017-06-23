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Новости Сирии
Сирия итоги за сутки на 23 июня 6.00: боевики потеряли газовое поле в Хомсе, ВКС РФ уничтожили конвой ИГ
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Сирия итоги за сутки на 23 июня 6.00: боевики потеряли газовое поле в Хомсе, ВКС РФ уничтожили конвой ИГ

6:00  23 Июня 2017
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ВКС РФ уничтожили конвой ИГ

Сирия, 23 июня. ВКС РФ разбомбили колонну боевиков ИГ* на пути из провинции Ракка в Ас-Сухну. ИГ потеряло газовое поле Аль-Хейл на востоке провинции Хомс. Исламисты ССА** получили крупную партию военной техники от Анкары, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

ВКС РФ: наносили удары по укрепрайонам боевиков на окраине района Джобар в Восточной Гуте Дамаска; разбомбили колонну с подкреплением боевиков ИГ на пути из провинции Ракка в Ас-Сухну; ударили по позициям боевиков близ города Акербат на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвинулись в направлении станции «Т-2» на востоке провинции Хомс; понесли потери в живой силе и военной технике близ лагеря в Даръа; потеряли танк на севере провинции Хама.

 «Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло газовое поле Аль-Хейл на востоке провинции Хомс; предприняло попытку контрнаступления близ города Ресафа в западной части провинции Ракка; подверглось атакам со стороны союзников САА вдоль шоссе Итрия — Ракка; организовало атаку смертников на позиции курдов в городе Ракка; утратило район Аль-Шафаа в Западном Мосуле; лишилось одного из командиров в провинции Дияла в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): получила партию военной техники и боеприпасов от Турции на севере провинции Алеппо; повредила электростанция Нуэйма в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: напала на позиции «Хезболлы» у сирийско-ливанской границы.

Курды: вели бои с радикалами ИГ в районе Аль-Барид в Ракке.

Международная коалиция: нанесла серию авиаударов в Ракке, есть мирные жертвы.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

В минувшие сутки радикалы коалиции «Тахрир Аш-Шам» в очередной раз пытались прорвать оборону «Хезболлы» в районе горного массива Западный Каламун на сирийско-ливанской границе в западной части Дамаска. Согласно данным ливанского информационного агентства Al Masdar News, атака была отражена, однако в ходе столкновений погибли бойцы с обеих сторон, а также исламисты захватили оружие и боеприпасы проасадовских отрядов.

Продолжилось противостояние между группировками вооруженной оппозиции и союзниками Сирийской арабской армии (САА) в Восточной Гуте Дамаска на окраинах кварталов Джобар и Айн-Тарма. Поддержку наступлению проправительственных отрядов оказывали сирийские и российские военные самолеты. Информагентство Al Masdar News передавало, что проправительственные подразделения смогли отбить у боевиков ряд зданий, а также подземный туннель и несколько укрепленных пунктов радикалов организации «Файлак Ар-Рахман». Один из высокопоставленных командиров группировки был нейтрализован в ходе сражений, также несколько боевиков были уничтожены.

Кроме того, отмечались столкновения вблизи районов Хараста и Кафр Батна к северо-востоку и к востоку от столицы.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Новая партия турецкой тяжелой военной техники и боеприпасов в преддверии новых столкновений с курдами прибыла на север провинции Алеппо в города Мари и Азаз, подконтрольные протурецким боевикам, передавал военный источник в социальной сети Twitter (WMWNews1).

Напомним, на севере региона регулярно разворачиваются бои между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и курдскими формированиями YPG с одной стороны и турецкими войсками, поддерживаемыми радикалами ССА и «Ахрар аш-Шам», с другой. Накануне столкновения на севере от Алеппо приостановились, однако стороны продолжили наращивать военную мощь в преддверии дальнейших боев.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

Национальные силы обороны****** (NDF) совместно с подразделениями ливанской «Хезболлы» продолжили развивать наступление к востоку от древнего города. Проасадовские отряды, поддерживаемые российской авиацией, в ходе ожесточенных боев с террористами «Исламского государства»* заняли газовое поле Аль-Хейл и продвинулись на восток от станции «Т-3», оказавшись всего в 20 километрах от Ас-Сухны. Город является главным оплотом ИГИЛ в провинции и открывает путь на Дейр эз-Зор. Одновременно с этим союзные силы начали продвигаться к насосной станции «Т-2», передавал Twitter-канал (PetoLucem).

Значительную поддержку союзникам сирийской армии оказали российские ВКС, которые регулярно наносили удары по военным объектам радикалов ИГ. Так, российские военные самолеты разбомбили колонну с подкреплением боевиков ИГ на пути из провинции Ракка в Ас-Сухну, сообщал Twitter-канал (Syria_Hezb_Iran).

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

На протяжении всего дня происходили ожесточенные столкновения между ливанскими отрядами «Хезболлы» и радикалами Сирийской свободной армии (ССА), действующими в провинции совместно с боевиками террористической коалиции «Тахрир аш-Шам».

Основные бои разворачивались вблизи лагеря для беженцев на востоке административного центра провинции. В ходе противостояния обе стороны понесли потери в живой силе и военной технике. Как сообщал местный источник в сети Twitter (sambo1982ksa), порядка 17 боевиков «свободной армии», а также танк исламистов были уничтожены. Радикалами были подбиты три танка проасадовских войск и захвачена одна зенитная самоходная установка. Кроме того, в результате ракетных обстрелов боевиков была повреждена электростанция Нуэйма, в результате чего жители города остались без света и электричества, передавал Twitter-канал (ahmadalissa).

Сирийские ВВС, как сообщал военный источник на своей странице в Twitter (shahid_daraa), проводили бомбардировки опорных пунктов боевиков в окрестностях районов столицы региона. О нанесенном исламистам уроне не сообщалось.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

В западной части региона радикалы «Исламского государства» предприняли неожиданную попытку контрнаступления на недавно освобожденные населенные пункты близ города Ресафа. Благодаря оперативной работе разведки Сил национальной обороны (NDF), нападение террористов ИГ в районе деревни Абу Суса было отбито. Кроме того, в ходе сражений были ликвидированы множество боевиков.

Во второй половине дня союзники сирийской армии атаковали укрепрайоны террористов ИГ вдоль трассы Итрия — Ракка на западе региона, планируя кружить отряды ИГИЛ в провинции Алеппо, сообщал информационный портал Al Masdar News. В ходе сражений был нанесен значительный урон оборонительным укреплениям радикалов ИГИЛ.

Сирийская демократическая армия (SDF) между тем продолжила вести бои с террористами «Исламского государства» в городе Ракка и его окрестностях. Фиксировались столкновения в районе Аль-Барид на западе административного центра региона, передавал военный источник в Twitter (melisaraimmo). Боевики совершили две атаки на «шахид-мобилях», в результате которых, как утверждает информагентство ИГИЛ, погибли и получили ранения более 53 курдских бойцов. Официального подтверждения данная информация так и не получила. Во второй половине дня курдские подразделения практически полностью окружили боевиков в Ракке.

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки провела воздушную бомбардировку в квартале Аль-Нур в предместьях столицы провинции, в результате которой были убиты 18 местных граждан.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

В северной части региона разворачивались бои в районе населенного пункта Аль-Масасна между исламистами формирования «Джейш Аль-Изза» и союзными сирийской армии войсками. В ходе противостояния боевики вооруженной оппозиции уничтожили танк Т-72 правительственных войск, сообщал Twitter-канал (momtaz112233). В ответ на это ополченческие отряды ударили по укрепленным пунктам радикалов вблизи населенного пункта Харб Нафса, расположенного в южной части провинции, из минометов, сообщал новостной портал Haq Agency News.

На востоке провинции ВКС РФ и ВВС Сирии провели несколько бомбардировок военных объектов радикалов «Исламского государства» вблизи стратегического города Акербат. Об этом сообщал новостной портал Masar Press Net.

Ирак

Карта военных действий — Мосул

Согласно данным информационного агентства Al Masdar News, иракские вооруженные силы полностью освободили район Аль-Шафаа на западе Мосула. В ходе сражений был уничтожен полевой командир «Исламского государства» и еще 43 боевика группировки, а также пять «шахид-мобилей».

Иракская армия окружила последний оставшийся под контролем террористов ИГИЛ район Старый город, передавал военный источник на своей странице в Twitter (HewarMaftuh2). Информационное агентство Al Sumaria News сообщает, что правительственные отряды стремительно продвигаются вглубь квартала. При этом в старой части Мосула находятся тысячи мирных жителей, которых радикалы ИГ держат в заложниках.

Информагентство Iraqi News сообщило о начале новой военной операции в провинции Дияла. В наступлении на позиции террористов ИГИЛ принимают участие ополченцы-шииты формирования «Хашд Аш-Шааби», а также иракские ВВС. Накануне в результате бомбардировки опорных пунктов боевиков ИГ на окраине города Хувейджа был нейтрализован один из высокопоставленных командиров ИГИЛ, передавал новостной портал Al Sumaria News. Кроме того, проправительственные подразделения уничтожили крупный топливно-продовольственный склад ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Алексей Громов
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