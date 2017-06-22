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Астрофизик рассчитал шансы Земли столкнуться с астероидом
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Астрофизик рассчитал шансы Земли столкнуться с астероидом

21:34  22 Июня 2017
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Астрофизик рассчитал шансы Земли столкнуться с астероидом

Москва, 22 июня. Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, астроном Дмитрий Вибе заявил, что планете Земля не угрожает столкновение с астероидом под номером 2010NY65.

Вибе подчеркнул, что пролет таких небесных тел — рядовое событие. Некоторые объекты движутся куда ближе к нашей планете.

Ученый заверил, что если бы угроза столкновения нашей планеты с астероидом была реальна, астрономы были бы заняты копанием убежищ.

Астрофизик рассчитал шансы Земли столкнуться с астероидом

Ранее ученые заявляли об опасном астероиде, приближающемся к Земле.

#дмитрий вибе
Сергей Свазовский
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