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Компания «Азия Авто» представила электромобиль LADA Vesta
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Компания «Азия Авто» представила электромобиль LADA Vesta

21:36  22 Июня 2017
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Компания «Азия Авто» представила электромобиль LADA Vesta

Астана, 22 июня. На международной выставке Экспо-2017 в Астане представлена электрическая версия седана LADA Vesta.

Электрическая версия получила название Vesta EV. Автомобиль имеет электрический мотор мощностью в 82 лошадиные силы и аккумуляторы с возможностью быстрой зарядки. На станции время зарядки составляет порядка 80 минут, а от бытовой электросети около девяти часов.

LADA Vesta EV может развить максимальную скорость до 140 км/ч. Разгон до 100 километров в час автомобиль совершает за 15,5 секунд.

Автомобиль построен на базе стандартной LADA Vesta и собирается на заводе «Азия Авто» в Казахстане.

#lada vesta
Алексей Громов
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