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Весь мир
Лидер «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове уничтожен в Йемене
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Лидер «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове уничтожен в Йемене

22:01  22 Июня 2017
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Лидер «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове уничтожен в Йемене

Вашингтон, 22 июня. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки ликвидировали в Йемене главаря «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове. Об этом четверг сообщили американские военные.

Согласно предварительным данным, речь идет о террористе Абу Хаттабе аль-Альваки, который был уничтожен в провинции Шабва. Как отметили в Вашингтоне, он координировал действия боевиков в южной части Йемена. Кроме того, были убиты еще два террориста.

Напомним, в конце мая стало известно о ликвидации в Йемене семерых боевиков из «Аль-Каиды» (группировка запрещена в России).

#йемен #аль-каида
Алексей Громов
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