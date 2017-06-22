Лидер «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове уничтожен в Йемене
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Вашингтон, 22 июня. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки ликвидировали в Йемене главаря «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове. Об этом четверг сообщили американские военные.
Согласно предварительным данным, речь идет о террористе Абу Хаттабе аль-Альваки, который был уничтожен в провинции Шабва. Как отметили в Вашингтоне, он координировал действия боевиков в южной части Йемена. Кроме того, были убиты еще два террориста.
Напомним, в конце мая стало известно о ликвидации в Йемене семерых боевиков из «Аль-Каиды» (группировка запрещена в России).
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