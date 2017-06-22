Twitter научит пользователей зарабатывать на трансляциях в Periscope

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Вашингтон, 22 июня. Американская компания Twitter Inc. намерена запустить систему, которая позволит пользователям Periscope зарабатывать на онлайн-трансляциях.

Первыми эту систему испытают жители США. Отмечается, что во время онлайн-трансляций в Periscope зрители смогут отправлять автору различные формы сердца. Они будут представлять собой виртуальную валюту.

Стримеры, получившие «лайки» на 175 долларов, будут названы «супервещателями» и смогут зарабатывать реальные деньги. Пользователи будут получать около 70% от полученного дохода.

Ранее стало известно, что владельцы смартфонов Android Ginderbread смогут использовать приложение WhatsApp только до 2020 года.