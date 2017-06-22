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Сирия, 22 июня. Курды практически полностью окружили боевиков ИГ в Ракке. Бойцы САА сбили беспилотник ИГ в Дейр эз-Зоре. «Хашд Аш-Шааби» уничтожили топливно-продовольственный склад ИГ в провинции Дияла, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: сбили беспилотник террористов ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): открыло огонь по мирным кварталам на юго-западе провинции Даръа; атаковало линию обороны курдских подразделений к югу от Ракки; убило около 17 бойцов «Хашд Аш-Шааби» в провинции Аль-Анбар в Ираке; лишилось топливно-продовольственного склада в провинции Дияла в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась воздушной атаке ВВС Сирии в районе пограничного перехода Нассиб в Даръа.

«Файлак Ар-Рахман»: отбила атаку союзников САА в районе Джобар на северо-востоке Дамаска.

Курды: потеряли нескольких бойцов и оружие в результате нападения боевиков ИГ в Ракке.

Международная коалиция: провела бомбардировку передовых линий ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

Согласно сообщению военного источника в сети Twitter (QalaatAlMudiq), антиправительственная организация «Файлак Ар-Рахман» заявляет, что радикалы группировки отбили последнюю атаку проправительственных сил в квартале Джобар в Восточной Гуте Дамаска. Официальные источники данную информацию пока не подтверждали.

Боевики вновь открыли огонь по мирным районам столицы. В результате обстрела со стороны исламистов района Аль-Касаа одна женщина получила ранения, передает Twitter-канал (fpa4news).

ВВС Сирии тем временем нанесли авиаудары по военным штабам объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого бывшей «Джебхат Ан-Нусрой»***, вблизи населенного пункта Джуруд Флита в Западном Каламуне. В результате авианалета были ликвидированы несколько боевиков, а также уничтожены транспортные средства исламистов, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (C_Military1).

Провинция Хомс

Касем Сулеймани, один из командиров иранского ополчения, прибыл в Пальмиру, чтобы принять на себя командование союзными сирийской армии войсками на востоке провинции Хомс. Об этом сообщает местное информационное агентство Palmyra Monitor.

Сирийские военные самолеты провели бомбардировку укрепрайонов радикалов «Исламского государства»* на окраинах населенных пунктов Абу Ат-Табабир, Абу Фатур, Джуб Джабаль и Расм Ат-Тауиль, расположенных к востоку от административного центра региона, предает военный источник на своей странице в Twitter (C_Military1). Информации о результатах воздушной атаки пока не приводится.

Провинция Дейр эз-Зор

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) сбили беспилотник террористов «Исламского государства» с зарядом взрывчатого вещества на борту. Об этом сообщает информационный портал Damascus Now. К счастью, дрон еще не успел сбросить бомбу, никто не пострадал.

Бои между радикалами ИГ и правительственными войсками разворачиваются в городе ежедневно. Несмотря на численное превосходство боевиков ИГ, подразделения сирийской армии все еще сохраняют занимаемые позиции. Напомним, террористы стягивают свои отряды из Ракки и Мосула в Дейр эз-Зор для того чтобы создать здесь свою новую неофициальную «столицу».

Провинция Даръа

Вооруженные столкновения между бойцами ливанской организации «Хезболла» и боевиками вооруженной оппозиции в кварталах столицы провинции продолжаются. Сирийские военные самолеты провели воздушную атаку на позиции радикалов Сирийской свободной армии (ССА) в районе пограничного перехода Нассиб.

Тем временем российский Центр по примирению враждующих сторон пытается организовать мирные переговоры, для того чтобы заключить соглашение о перемирии в Даръа, сообщает военный источник AMN.

В юго-западной части региона активизировались террористы группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». В результате минометных обстрелов со стороны радикалов ИГ в районе населенного пункта Аль-Кашеф погиб один человек, еще трое мирных жителей, в том числе женщины и дети, получили ранения, передает новостное агентство Al Manar News.

Провинция Ракка

Отряды «Исламского государства» атаковали линию обороны Сирийской демократической армии**** (SDF) к югу от административного центра региона недалеко от населенного пункта Касрат-Шейх-Джомаа, передает информационное агентство Al Masdar News. Согласно заявлению официального информагентства ИГИЛ «Аль-Амак», боевики ИГ убили нескольких курдских бойцов и захватили их оружие. В ответ на нападение радикалов ИГ западная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, провела бомбардировку передовых линий террористической группировки, в результате чего боевики ИГ практически полностью оказались в окружении в Ракке. Военный источник на своей странице в сети Twitter (WyvernReports) передает, что курдам осталось продвинуться всего на один километр, чтобы оцепить город.

Ирак

Официальный новостной портал «Исламского государства «Аль-Амак» заявляет, что террористы ИГ преуспели в сражениях с ополченцами «Хашд Аш-Шааби» в провинции Аль-Анбар недалеко от границы с Сирией и убили порядка 17 военнослужащих проиракских сил. Кроме того, сообщается, что боевики захватили 31 транспортное средство. ИГИЛ надеется разорвать недавно воссозданную линию снабжения, которая соединяет Дамаск и Багдад через пустыню и пролегает неподалеку от пограничного поста «Ат-Танф», где базируется американский спецназ.

Между тем основные военные действия продолжаются в западной части Мосула. Иракские вооруженные силы полностью захватили мечеть Хамидин, передает информационный портал Iraqi Day. О потерях со стороны террористов ИГ не сообщается.

Согласно данным агентства новостей Al Sumaria, бойцы «Хашд Аш-Шааби» уничтожили самый большой топливно-продовольственный склад террористов ИГИЛ в северо-восточной части провинции Дияла. Напомним, ранее сообщалось о начале крупномасштабного наступления в регионе.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)