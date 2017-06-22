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Вашингтон, 22 июня. Разговоры о «русских хакерах» являются попыткой подорвать легитимность президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам Сандерс, разведывательные службы США «пытаются лишить легитимности» законное избрание Трампа, обсуждая «российские взломы».

Напомним, спецслужбы США обвиняют Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии, что якобы повлияло на выборы президента США.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».