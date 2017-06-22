Саммит ЕС решил продлить санкции против РФ на полгода

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Брюссель, 22 июня. Европейский Союз принял политическое решение о продлении санкций против Российской Федерации еще на шесть месяцев. Об этом сообщил Дональд Туск, председательствующий в Евросовете.

По его словам, основанием для продления санкций послужило «недостаточное исполнение Минских соглашений» со стороны России. Ограничительные меры против РФ будут продлены еще на шесть месяцев, - добавил Туск.

Следует отметить, что МИД РФ неоднократно отмечал абсурдность увязки санкций с Минскими соглашениями, поскольку Россия является гарантом их исполнения, а не стороной конфликта в Донбассе.

Ранее Сергей Лавров объяснил американскому коллеге Рексу Тиллерсону бесперспективность давления на Россию санкциями.