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Политика
Саммит ЕС решил продлить санкции против РФ на полгода
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Саммит ЕС решил продлить санкции против РФ на полгода

21:20  22 Июня 2017
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Саммит ЕС решил продлить санкции против РФ на полгода

Брюссель, 22 июня. Европейский Союз принял политическое решение о продлении санкций против Российской Федерации еще на шесть месяцев. Об этом сообщил Дональд Туск, председательствующий в Евросовете.

По его словам, основанием для продления санкций послужило «недостаточное исполнение Минских соглашений» со стороны России. Ограничительные меры против РФ будут продлены еще на шесть месяцев, - добавил Туск.

Следует отметить, что МИД РФ неоднократно отмечал абсурдность увязки санкций с Минскими соглашениями, поскольку Россия является гарантом их исполнения, а не стороной конфликта в Донбассе.

Ранее Сергей Лавров объяснил американскому коллеге Рексу Тиллерсону бесперспективность давления на Россию санкциями.

Сергей Свазовский
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