Алеппо как турецкий Ат-Танф: с чем связано повышение активности Турции на севере Сирии

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Последнее время замечается повышение активности Турции в провинции Алеппо. Однако не в борьбе с боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ), а со своим давним противником — курдами, которого турки до последнего времени в какой-то степени терпели у своих границ. Поступают сообщения о четырнадцати развернутых турецкой стороной тренировочных лагерях для протурецкой оппозиции, направленном в провинцию Алеппо военного конвое, и все это для борьбы с SDF и YPG. Турцию поддерживают в этом противостоянии боевики-оппозиционеры ССА и «Ахрар аш-Шам».

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей, что Турция всегда была достаточно активна в сирийском конфликте, особенно в северной части Сирии, и, что касается последнего периода, в котором фиксируется повышение активности Турции и турецких военных усилий, вполне объяснимо.

«Во-первых, эта активность является следствием роста активности курдских отрядов YPG, и естественно, это вызывает озабоченность со стороны Турции. Во-вторых, в условиях затянувшейся смены внешнеполитических ориентиров США по Сирии, турецкая сторона стремится укрепить свои позиции, пока Соединенные Штаты не вернулись к активной роли в сирийском конфликте. Задача Турции состоит в том, чтобы в максимальной степени расширить свою сферу влияния и ослабить позиции курдов».

Эксперт обращает внимание, что действия Турции в Алеппо ведут к эскалации напряженности:

«Сирийский конфликт демонстрирует своеобразную войну нового типа, в которой нет единой линии фронта, нет двух противников, а существует очень сложный конфликт, в котором множество сторон воюет за свои интересы. И, безусловно, активизация Турции в Алеппо приводит к усилению напряженности, создавая при этом дополнительные возможности для боевиков, засевших в Ракке».

Наш собеседник объясняет, что курдам естественно придется перегруппировывать свои силы и отвлекать от основного фронта боевых действий достаточное количество военных сил для того, чтобы нейтрализовать те турецкие атаки, которые в настоящее время наблюдаются в Алеппо.

Очевидно, что это также будет усиливать и напряженность в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами.

«Бои за Ракку для США имеют очень серьезное значение и, если турецкая активность будет создавать осложнения для противостояния с боевиками, то для Соединенных Штатов это будет достаточным поводом вернуться в Сирию, усилить свою активность в этом районе. Естественно, конфликтность в отношениях США и Турции в этом случае будет только возрастать».

Хотя действия Турции в Алеппо крайне напоминают продолжающуюся ситуацию в Ат-Танфе, где США тоже тренировали оппозицию, тоже декларировали борьбу с «Исламским государством»* (террористическая группировка, запрещена в РФ), а воевали с проправительственными силами.

«Отчасти, эта параллель имеет право на существование. Более того, хочу подчеркнуть: использовать в сирйиском конфликте в достаточной степени правильные лозунги борьбы с террористами, а под шумок решать свои интересы и расширять свою сферу влияния — становится нормальной практикой для некоторых внешних игроков».

* Организация запрещена на территории РФ.