США сломают зубы о Германию в попытке протащить новые санкции против России

«Причина враждебности США — по крайней мере, с 4 февраля 2014 года — по отношению к европейцам, до сих пор оставалась загадкой», — пишет американский аналитик Эрик Зюсс (Eric Zuesse).

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Зюсса «Подрыв суверенитета ЕС: причина, лежащая в основе «тайной ненависти американцев к европейцам»» (Undermining EU Sovereignty: The Reason Behind the U.S. Government’s “Secret Hatred of Europeans”), опубликованной 21 июня в Global Research.

Эта враждебность даже не распознавалась общественностью, пока не просочилась однажды из разговора по прослушиваемой линии, возможно, самого влиятельного человека в госдепе. Человека, которому президент США Барак Обама лично поручил вести наиболее важные секретные геополитические операции его администрации (и она делала это практически на протяжении всех восьми лет пребывания Обамы у власти, независимо от того, кто был в то время официальным госсекретарем США). Этот человек — Виктория Нуланд.

Именно она проводила политику конкретно в отношении Украины (и, более широко, против России). В ходе знаменитого телефонного разговора, который Нуланд провела 4 февраля 2014 года с послом США на Украине Джеффри Пайеттом, она поручила последнему назначить ответственного за правительство Украины, как только там завершится американский переворот. Этот переворот, как известно, произошел 18 дней спустя, когда был свергнут демократически избранный президент Украины Виктор Янукович, что полностью нарушало Конституцию Украины.

«Смотрящим» от Вашингтона Нуланд велела назначить «Ятса» или Арсения Яценюка. И Яценюк сразу же получил это назначение после завершения государственного переворота, спланированного в государственном департаменте США. Яценюк получил право контролировать все другие назначения на высокие посты в украинском правительстве.

В этом телефонном разговоре Нуланд сказала: «К черту ЕС!» В то время никто не задумался, к чему это было сказано, отметив лишь, что это звучало ужасно недипломатично. Теперь, наконец, появились четкие доказательства, касающиеся того, что же это на самом деле значило.

Важнейшее доказательство состоит в том, что Германия и Австрия отказались от дальнейшего усиления экономических санкций против РФ, которых требуют США, и которые являются ключевой частью плана Соединенных Штатов по «победе» над Россией.

Этот план последовательно проводился всеми правительствами США с ночи 24 февраля 1990 года. Именно тогда президент США Джордж Буш объявил канцлеру ФРГ Хельмуту Колю, а затем и остальным «американским вассалам» в ЕС, что Советский Союз, хоть уже и прекратил «холодную войну» против, но США и их союзники секретно продолжат эту войну, пока сама Россия не будет побеждена.

15 июня 2017 года Associated Press опубликовало статью под заголовком «Германия и Австрия критикуют США за санкции против России» и сообщило, что оба «вассальных государства», выражая свое почтение «государю», не собираются дальше идти по пути разрушения своих нефтяных и газовых компаний, чтобы порадовать «господина».

В настоящее время и еще задолго до этого Россия была ведущим поставщиком энергоресурсов в ЕС, особенно нефти и природного газа, которые транспортируются в страны Европы через обширную сеть трубопроводов. Большая часть этой сети проходит через территорию Украины. По этой причине правительство США хотело «захватить» Украину, чтобы остановить транспортировку энергоресурсов или, по крайней мере, потребовать от России строительства других трубопроводов (при этом правительство США сделает все, чтобы воспрепятствовать транспортировке ресурсов и по ним). Однако теперь Германия и Австрия говорят «нет» этому стремлению США.

США хочет, чтобы природный газ, поставляемый из Америки, составлял большую часть европейского импорта, а оставшуюся часть занимал газ, ввезенный из союзных Вашингтону суннитских государств. Все это делается для того, чтобы вытеснить главного поставщика в лице России.

До недавнего времени этот план предполагал, что Катар станет основным поставщиком газа в Европу по трубопроводам, которые должны проходить через Сирию. И по этой причине Сирия должна быть завоевана, чтобы эти трубопроводы могли быть построены даже, возможно, американскими компаниями, решили в Вашингтоне.

Тем не менее, Саудовская Аравия, которая обычно управляет внешними связями США (часто при содействии Израиля) теперь блокировала Катар из-за недостаточного соблюдения требований Эр-Рияда, касающихся полной международной изоляции Ирана и любой другой страны, где шииты являются или могут стать доминирующей силой. И вот теперь, после разрыва Саудовской Аравии с Катаром, американские нефтедобывающие компании стали единственными, кому даже больше, чем раньше, будет на руку, чтобы поставки энергоресурсов из России в Европу прекратились.

Однако крупные нефтегазовые европейские корпорации тогда будут играть меньшую роль на европейском рынке, так как у этих фирм есть взаимные обязательства с «Газпромом» и другими российскими компаниями-гигантами. Таким образом, американские фирмы — единственные, кому в настоящее время усиление санкций против России приносит больше всего пользы.

Европе уже нанесен значительный экономический ущерб, связанный с ее подчинением США. Вашингтон уже подмял Европу в делах по «захвату» Украины, а также по приему миллионов беженцев из Сирии, Ливии и других стран, которые США подтолкнули к «арабской весне». Это было сделано для того, чтобы Вашингтон получил возможность контролировать нефтегазопроводы в этих странах, чтобы передать их в руки своих компаний, таких как Haliburton.

Американский истеблишмент ненавидит европейцев, потому что он полон решимости «победить» Россию, и потому, что европейцы не в полной мере сотрудничают с США ради выполнения этой задачи. Многие миллиардеры Евросоюза хотят иметь дело с Россией, но миллиардеры США решили вместо этого взять над Россией верх. И по этой причине США и Саудовская Аравия постепенно теряют традиционную поддержку со стороны ЕС.

Международные отношения, в которые вовлечены США, Россия, Саудовская Аравия, Катар, Иран, Германия, Великобритания, и т.д., испытывают непредсказуемые колебания. Однако Европа, кажется, постепенно отходит от США.

Самое примечательное в усилении экономической агрессии американской верхушки против европейцев заключается в том, что на этот раз эта агрессия исходит не от президента США, а от почти единодушного в этом сената. За проведение такой политики выступили 97 из 100 сенаторов. На этот раз неразумно винить Дональда Трампа за этот «национализм» — сейчас, очевидно, «холодная война» началась со стороны американского истеблишмента (который представлен правительством США и американскими СМИ) против европейцев, которые недостаточно почтительно исполняют требования имперской аристократии.

Несмотря на то, что во время американского переворота на Украине Европейский Союз безмолвно пытался справится с шоком от того, насколько жестоким и кровавым был этот переворот, ЕС остался на стороне американцев, утверждавших, что «захват» Украины принесет пользу и Европе («расширение ЕС»). Однако теперь всем понятно, какая это была ложь (Украина была слишком разрушена Соединенными Штатами для того, чтобы принести кому-либо пользу, кроме самих американцев, в качестве промежуточной базы для ракет против Москвы), и поэтому «западный альянс» может в итоге распасться.

«Вассальным государствам» придется смириться со многим, что сделала американская аристократия. Например, когда обнаружилось, что телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель был записан агентством национальной безопасности США, дело спустили на тормозах. По официальной версии «прокуроры не смогли найти никаких доказательств, подтверждающих заявления канцлера, что ее телефон прослушивался агентством национальной безопасности», хотя все знали, что утверждения прокуроров основано на лжи.

С другой стороны, возможно, сейчас существует противодействующая сила, способная перевесить даже это. Может быть, миллиардеры Германии смогут, наконец, каким-то образом изменить положение вещей.

Американцы были буквально закручены в водоворот ненависти к российскому правительству — да так сильно, что 21 июня, в Morning Consult был заголовок: «Как показал опрос, все американцы, сторонниками какой бы партии они не являлись, высказываются за санкции против России». Там же были продемонстрированы результаты данного опроса, которые показали, что подавляющее большинство среди всех политических категорий — демократов, республиканцев и людей, не имеющих политических предпочтений, — хотели бы, чтобы суровые экономические санкции против России были ужесточены еще больше.

Владельцы американских нефтяных и газовых компаний-гигантов, а также компаний вроде Lockhead Martin, медиа-компаний и мегабанков, которые имеют тесные связи со своими российскими партнерами, могли бы счесть результаты данного опроса очень забавными. Конечно, если какие-либо европейские аристократы внезапно решат, что санкции против РФ оказались неэффективны, то европейскому союзу и США придется пойти разными дорогами; если это случится, то выход Великобритании из ЕС покажется всем только «цветочками», разминкой перед настоящим расколом Запада.