ДНР: Донбассу угрожает экологическая катастрофа из-за подтопления шахт

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Донецк, 22 июня. Затопление горных выработок в подконтрольном Украине Дзержинске может привести к катастрофическим для города последствиям. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

По данным ведомства, две неработающие шахты Дзержинска связаны горными выработками с несколькими действующими угледобывающими предприятиями, находящимися на линии разграничения. В результате чего возникает угроза их затопления путем перетекания шахтных вод из затапливаемых шахт.

В случае непринятия должных мер, в зоне влияния затопления окажется существенная площадь города, инженерные коммуникации канала «Северский Донец – Донбасс» и река Кривой Торец.