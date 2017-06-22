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Задержанный в Нью-Йорке пособник ИГИЛ планировал уехать Сирию
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Задержанный в Нью-Йорке пособник ИГИЛ планировал уехать Сирию

21:47  22 Июня 2017
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Задержанный в Нью-Йорке пособник ИГИЛ планировал уехать Сирию

Вашингтон, 22 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Нью-Йорка, который подозревается в причастности к деятельности так называемого «Исламского государства»*. Об этом журналистам сообщили представители министерства юстиции Соединенных Штатов Америки.

Инцидент произошел в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Согласно предварительным данным, житель Бронкса Мохаммед Райшани планировал присоединиться к террористам, а также помог своему знакомому попасть в Сирию.

Напомним, ранее стало известно о том, что сирийские оппозиционеры планируют выбить боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) из Ракки за три месяца.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг
Алексей Громов
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