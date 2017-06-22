СК РФ завел дело о гибели пяти рабочих в московском коллекторе
Москва, 22 июня. В Москве возбуждено уголовное дело после гибели пяти рабочих в коллекторе, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
В СК РФ подтвердили смерть пяти рабочих в канализационном люке на западе Москвы.
«По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления газами и летучими компонентами, которые выделяются в канализации», — констатировала Иванова.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ.
«В рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц обслуживающей организации», — цитирует Иванову РИА Новости.
Ранее стало известно, что пятеро рабочих погибли при выбросе метана в канализационном колодце на западе Москвы.