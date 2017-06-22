Акция «Свеча памяти» в 13-й раз прошла в Москве: Верим в непоколебимость России! ФАН-ТВ

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22 июня 1941 года в 4 утра без объявления войны фашистская Германия и ее союзники напали на нашу страну. Тогда еще никто не знал, что в историю человечества эта война войдет как самая кровопролитная. Советскому народу предстояло пройти через нечеловеческие испытания и в итоге победить, показав всем, что дух Красной Армии не под силу сломить никому.

Сотни москвичей и гостей столицы собрались в Музее Победы на Поклонной горе. Среди них – депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители общественных и молодежных движений, общественные деятели, писатели, артисты. В 13-й раз здесь проходит народная акция «Свеча Памяти». В ней приняли участие и корреспонденты ФАН-ТВ.

Маргарита Семигласова, ученица школы №1 города Королева, член всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», объяснила ФАН-ТВ, почему она здесь:

– Мы должны помнить, мы должны чтить, гордиться и всем рассказывать о том, что было, потому что это было страшное время. Раньше этого много кто не понимал, а сейчас появилось такое движение, как «Юнармия», и нас стали к этому приобщать. Действительно, мы очень рады ездить на такие мероприятия и как-то посвящать себя этому делу.

Участник акции «Свеча памяти» Анатолий Мезенцев в беседе с репортером ФАН-ТВ не сдержал слез:

– Я дитя войны, родился в 1941-м, в сентябре, война сегодня началась, мой папа погиб в 1944-м, я его не видел, не слышал… Слезы. Я каждый год сюда прихожу, это моя вечная память, могила моего отца, можно сказать. Мой совет вам всем молодым: беречь Россию, это наша Родина, и защищать ее, как только можно! Вот так я скажу.

В Зале Памяти и Скорби гости музея зажигают свою свечу, чтобы почтить память близких, родных, соотечественников. Всего здесь 1418 свечей: ровно столько дней длилась страшная война, которая унесла жизни почти 27 миллионов человек.

– Дедушка прошел всю войну, бабушка работала в тылу, – рассказала актриса Ирина Лачина. – Они остались живы, им повезло. Очень многие не вернулись, но память о них жива, и поэтому то, что происходит каждый год 9 мая, когда встает «Бессмертный полк» – это очень важно. Важно помнить, чтобы не повторялось. Поэтому я здесь.

Еще один участник акции – раввин Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России по связям с государственными, общественными организациями:

– Эта Победа стала источником возрождения Израиля и становления государства Израиль. Не было бы этой Победы, так нас бы и не было, евреев, вообще! Эта Свеча Памяти будет ярче и крепче от года к году. Это как, знаете, цемент в воде – он крепчает. Вот так Свеча Памяти со временем будет как колокол, чтобы мы помнили: все может повториться.

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Светлана Журова, заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6 и 7 созывов, тоже побеседовала с репортером ФАН-ТВ:

– То, что происходило тогда, происходило, во-первых, на родной земле моего деда – на земле Белоруссии, и этот день встретила именно эта земля, первый удар. Для него это всегда было очень близко, и всем внукам он передавал эту боль за свою родную землю. Поэтому, на самом деле, думаю, что для всех нас это день объединения всех тех, кто принес Победу нашей общей стране, нашей общей земле.

Михаил Михальчев, генерал-майор запаса ФСБ России, заместитель директора Музея Победы, опечален тем, как сегодня искажается история:

– Мы же знаем, ведется против нас информационная война, и одной из целей этой информационной воны является искажение истории Великой Отечественной войны. Почему они говорят о том, что они победили в этой великой войне?! Но мы знаем четко, что 3\4 живой силы, боевой техники перемололи наши отцы и деды, наши прадеды. Фашистский вермахт некоторые страны за час, за день, за неделю, за месяц, Францию за 40 дней покорил, а мы выстояли. Мы бы умерли, если бы не умирали наши предки. Умирали за то, чтобы мы не умерли.

Николай Тамбовцев, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Музея Победы, тоже не теряет надежды на высшую справедливость и правильное отношение к России со стороны других стран:

– Сейчас международное положение такое, что Россия почти во всем мире объявлена как «империя зла», особенно со стороны Америки – этакие угрозы, санкции. России нужно держаться и быть в боевой готовности. Я переживаю, всегда слежу за информацией, и мне неприятно. Россия столько делает для мира, укрепляет себя и старается со всеми дружить, а ее почему-то не понимают… Остается горькое впечатление от этого. Но мы должны верить в Россию, в то, что она будет стоять вечно и непоколебимо.

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